Montella’dan Kartal’a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i kulüp tesislerindeki makamında ziyaret etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Solskjaer, Türk futbolundaki güncel konular hakkında Montella ile görüş alışverişinde bulundu. Norveçli teknik adam, görüşmenin sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti. Vincenzo Montella, siyahbeyazlıların antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet etti. Bu arada Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı ve İstanbul'a getirdiği başarılı sağ bek oyuncusu Taylan Bulut, sağlık kontrollerinden geçti. Taylan Bulut'un bugün sözleşmeye imza atması bekleniyor.