Montella: Belki de Türk kanına sahibim

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemeleri öncesinde gündemi değerlendirdi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, milli takımın hedeflerinden rakiplere ve genç oyunculara kadar bir çok konuda konuştu.

Zorlu bir yolculuğa çıktıklarını herkesin bildiğini dile getiren Montella, "24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan'la karşılaşacağız. Bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek. En zorlu gruplardan biri bizimkisi. İspanya ile Konya'da oynayacak olmamızın sebebi, stadın tutkusu ve enerjisi. Bu duyguyu Konya şehrinden de alıyoruz" ifadelerini kullandı.

ARDA VE KENAN FAKTÖRÜ

Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın takımlarında daha fazla süre almasının kendisini memnun ettiğini belirten İtalyan hoca, "Onların fiziksel ve zihinsel gelişimi çok önemli. Arda'nın tekniğine kimse bir şey diyemez ama oradaki adaptasyon hem zihinsel hem de fiziksel oldu. Ancelotti de kalsaydı Arda'nın bu sene daha fazla süre alacağını biliyordum. Kenan'a ise tarzı ve duruşu sebebiyle de yoğun bir ilgi var. Çok çalışkan, kendisini geliştirmek isteyen, hedefleri olan bir futbolcu" diye konuştu.

'BELKİ DE TÜRK KANINA SAHİBİM'

MONTELLA, Türk vatandaşlığı ve Türkçe konuşma konusunda da samimi açıklamalar yaptı. Sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak "Hala teklif edilmesini bekliyorum" diyen başarılı teknik adam, futbolcularla iyi ilişkisiyle ilgili olarak da gülümseyerek "Belki de Türk kanına sahibimdir" yanıtını verdi. "Belirli bir süre daha tercümanımı yanımda göreceksiniz" diyen Montella, "Yakında Türkçe bir röportaj neden olmasın. Şu anda çok kolay 'Kendine iyi bak' diyebiliyorum. Zorlandığım birkaç kelime var. Aslında hala Türkçe konuşamadığım için utanıyorum" dedi.