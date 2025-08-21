UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak. Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Karadeniz temsilcisi, son Avrupa macerasını İnter Toto Kupası'na katıldığı 1998- 1999 sezonunda yaşamıştı. Yeni transferlerden Portekizli yıldız oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Yunanistan'da Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek. Bu karşılık takıma yen katılan transferler Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala, teknik heyetin forma vermesi halinde maçta yer alabilecek. Samsunspor'da sakatlanan Holse ve Emre Kılınç'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.