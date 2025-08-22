Denizlispor çalışmaları sürüyor

59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, Ekim ayında başlaması muhtemel ligin hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlarını 25 kişilik futbolcu kadrosu ile Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü sürdüren yeşil siyahlılarda, geçen sezondan 7 futbolcu bulunuyor. Geçen sezon U 19 takımını U19 Gençler Gelişim B Liginde 4 puanla 8.sırada alıp, 60 puanla şampiyon yapan tecrübeli Teknik Direktör Muhsin Sezer, kulüple henüz resmi anlaşma imzalamamasına rağmen, aynı futbolculardan ağırlıklı kadroyla sezona hazırlanıyor. Antrenmanları kulüp binası önünde ki sahada sürdüren Denizlispor'un çalıştığı sahada çimlerin çok uzaması, futbolcuların performansını etkilerken, uzun çimler k sosyal medyada eleştiri konusu oldu.