Kort Günlükleri/ Herkes Cincinnati’den şikayetçi

Kadınlarda Iga Swiatek ve erkeklerde Carlos Alcaraz'ın şampiyon olarak tamamladığı Cincinnati Açık'ta turnuvanın önüne geçen problemler ve talihsizlikler tenis izleyicisini hayal kırıklığına uğrattı. Birinci problem özellikle maçları televizyondan takip eden izleyiciler için topları görememe ve renkleri ayırt edememe sorunuydu. Birçok izleyici maçları izlerken ekstra çaba sarfettiklerini söyledi ve kort zemininin renkleri sebebiyle topun gittiği yeri görememekten şikayetçi oldu. Bazı tenis severler de maç yayınındaki kamera açılarının güneş sebebiyle tekrar ayarlanması gerektiğini belirtiyordu. İkinci problem ise mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve bu sıcaklıkların kortun içini daha da kavurur hale getirmesi. Lindner Family Tennis Center, betonun ısıyı çok fazla tutması nedeniyle tüm oyun yüzeyleri arasında en sıcak olarak kabul edilen sert kortlara sahip. Çalışmalar, kort içi sıcaklığın kort dışındakinden 10 ila 20 derece daha sıcak olabileceğini gösteriyor. Bu da ilk turlardan itibaren tenisçileri bir hayli zorladı.

Oyun aralarında boyun ve yüzlerine buz havluları koyarak çözüm bulmaya çalışan oyunculardan maçı bırakanlar oldu. Bunda maç yayınlarının günün en sıcak saatlerinde oynatılmasının payı da var. Bu iki probleme, yarı finalde Zverev'in rahatsızlanması ve final maçına çıkan Sinner'in ilk set bitmeden sağlık problemleri nedeniyle maçtan çekilmesi tuz biber ekti. Ayrıca ABD Açık öncesi takvimde yarattığı sıkışıklık da cabası. Sözün özü Cincinnati Açık, bu sezon hem izleyicilerin, hem de oyuncuların içine sinmeyen ve oldukça eleştiri alan bir turnuva olarak kayıtlara geçti. Umarım Amerika Açık, bu konuda yüzümüzü güldürür.

KARIŞIK ÇİFTLER TARTIŞMASI

İlk 8'i sıralamaların belirlediği, diğer 8'i ise wild card ile belirlenen Amerika Açık Karışık Çiftler kategorisindeki eşleşmeler izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Özellikle Alcaraz - Raducanu ve Draper - Badosa çifti için takımlar açıklandığından beri magazinel içerikler ve etkileşim hesapları durmak bilmedi. Çiftlerde oluşturdukları kariyerleri ile daha önce birçok başarıya imza atan Errani ve Vavassori ise maç sonu açıklamalarında; burada mücadele edemeyen çift oyuncuları adına oynadıklarını söylerken, üstü kapalı şekilde turnuvanın reyting ve şöhret odaklı olduğu eleştirisini yapmış oldular. Ancak böyle turnuvalarda para kazanma ve slam sahibi olma fırsatı yakalayan gerçek çift oyuncuları yerine, daha çok merak edilen ve izlenen tekler oyuncuları sahne alıyor. Sonuç olarak izlenmesi az olduğu için dahil edilmeyen çift oyuncuları da haklı, bu maçları daha fazla insana izletip alıp marka değerini yükseltmek isteyen Amerika Açık yönetimi de haklı.

ZEYNEP VE BERFU KAYIP

Bu sezon Wimbledon'da müthiş işler yapan ve Dünya sıralamasında şu an 79. basamakta yer alan temsilcimiz Zeynep Sönmez, Monterrey Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Çek rakibi Marie Bouzkova'ya 2-1 yenilerek elendi. Dünya 53 numarası rakibine karşı yaklaşık 2,5 saat süren mücadeleyi 6-3, 2-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 kaybeden Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvaya ilk turda veda etti. Şimdi önünde Amerika Açık var ve burada göstereceği performans çok önemli.

Geçtiğimiz haftalarda antrenörleri Marin Bradaric ve Izo Izudin ile yollarını ayıran Zeynep belli ki kariyerinin bu en kritik yıllarında kendisi için en iyi hamleleri yapmaya çalışıyor. Bir başka temsilcimiz Berfu Cengiz de ABD Açık elemelerinde korta çıktı. New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar elemelerinde, dünya sıralamasının 504. basamağındaki Berfu ile klasmanın 189 numarası Wei karşılaştı. Korttan 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ayrılan Berfu, turnuvaya veda etti.

EKREM DURUL