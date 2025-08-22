Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 1. tur kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kupada 1. eleme turuna Nesine 2. Lig'den 28, Nesine 3. Lig'den 46 ve Bölgesel Amatör Lig'den ise 16 takım katıldı. 1. eleme turu maçları 2-3-4 Eylül'de oynanacak. Ege ekiplerinin de rakipleri belli olurken, bu müsabakaların dördü derbi olarak göze çarpıyor. İşte Ege ekiplerinin eşleşmeleri: Denizli İdmanyurdu Güreller-Nazillispor, Alanya 1221 FSK-Muğlaspor, Aliağa FK-İnegöl Kafkas, Edirnespor- Somaspor, Bornova 1877-Afyonspor, Fethiyespor- Sökespor, Bursa Yıldırım-Altay, Bucaspor 1928- izmir Çoruhlu, Fethiye İdmanyurdu-Uşakspor.