Manisa FK’da Yusuf sesleri

TRENDYOL Birinci Lig'de sezona 1 galibiyet ve 1 başlayan Manisa Futbol Kulübü, transferde gaza bastı. Devri gündemde olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Taner Taşkın'ın isteği üzerine orta alanda direkt oynayabilecek bir isim arayan Manisa ekibi, Kocaelispor'dan Yusuf Cihat Çelik için harekete geçti. Manisa FK'lı kurmayların Körfez ekibiyle görüşmelere başladığı öne sürüldü. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun da daha fazla forma şansı bulabilmek adına Manisa FK'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

4 SEZONDUR FORMA GİYİYOR

YUSUF Cihat'ın Kocaeli yönetimiyle görüşerek, alacaklarına karşılık bonservisini istediği ve Manisa ekibinin bu görüşmeden çıkacak sonucu beklediği iddia edildi. Futbola Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'de başla- yan gurbetçi futbolcu, daha sonra sırasıyla TOP Oss, Gaziantep FK, Celik, İstanbulspor, Akhisarspor ve son olarak Kocaelispor formalarını giydi. Son dört sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen tecrübeli futbolcu, Kocaelispor formasıyla 108 mücadeleye çıktı. Yusuf Cihat bu müsabakalarda 11 gol ve 4 asistle oynadı. Tecrübeli orta saha bu sezon Süper Lig'de bir kez forma giyerken, Trabzonspor mücadelesinin 86. dakikasında oyuna dahil oldu.

GENÇ ÇINAR'A MİLLİ DAVET

MANİSA Futbol Kulübü'nün 14 yaşındaki altyapı oyuncusu Çınar Arslan Bodur, U15 Milli Takımı'nın 21-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek değerlendirme kampı aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncuların maçlarını Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü, Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü Serkan Damla ve antrenörler takip edecek. Mayıs ayında İzmir'de yapılan kamp sonucunda belirlenen oyuncular değerlendirme sürecinde kendi aralarında oluşturulan takımlarla maçlar oynayacak.