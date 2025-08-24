2. Lig’de Egeliler sahaya çıkıyor

NESİNE 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Ege temsilcileri bugün oynanacak maçlarla 2025-2026 sezonuna başlıyor. Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, bugün deplasmanda Karaman FK'ya konuk olacak. Yeni Karaman Stadı'nda Göktan Demeli'nin yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bucaspor 1928 ile ilk maçına çıkacak teknik direktör Evrensel Heper iyi bir sonuçla Karaman'dan ayrılacaklarına inandığını dile getirdi. Kırmızı Grup'ta ise Aliağa FK bugün Kahramanmaraş İstiklalspor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Burak Doğru yönetecek. Menemen FK da Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda Umut Yalçınkaya'nın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Yeni bir yapılanmaya giren sarı-lacivertlilerde sportif direktör Nihat Yılmaz ve teknik direktör Bilal Kısa ilk resmi maçlarına çıkacak.

SOMA'NIN RAKİBİ GEBZE

SOMASPOR sezonun ilk haftasında evinde Gebzespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Burak Kamalak'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Yeni stadındaki eksiklikler henüz tamamlanamayan Somaspor maça eski evinde çıkacak. Fethiyespor ise Ankara Demirspor'a konuk olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda 16.30'da başlayacak maçta Onur Can Dolğun düdük çalacak.