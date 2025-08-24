Aras Kargo sezonu Play-Off hedefiyle açtı

SULTANLAR Ligi'ndeki ilk sezonlarında ligde kalma başarısı gösteren İzmir temsilcisi Aras Kargo, yeni sezonda Play-Off hedefi doğrultusunda kadrosunu kattığı 9 isimle sezonu erken açtı.Nisan Eroğuz, İrem Çor, Özge Nur Çetiner, Buse Kara, Aslıhan Kılıç, Defne Başyolcu, Anna Smrek, Ann Kalandadze ve Martha Anthouli'yi kadrosuna katan İzmir temsilcisi, sezonun hazırlıklarını da erkenden açtı. Aras Kargo Başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, "Artık kendimizi bir adım yukarı atmak istiyoruz. İlk adımımız Play-Off olmalı. Play-Off'a girdikten sonra da Avrupa kupaları için mücadele edeceğiz ama bunu bizim kadar çok isteyen birçok takım var. O yüzden zor bir sezon olacak" dedi.