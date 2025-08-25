Aliağa iyi başladı

GEÇEN sezon 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyon olan 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aliağa FK sezonu evinde galibiyetle açtı. İzmir temsilcisi, taraftarı önünde konuk ettiği iddialı ekiplerden Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-siyahlılar, 15. dakikada Harun Kavaklıdere'nin kaydettiği golle rakibi karşısında öne geçti: 1-0. İzmir ekibi 17. dakikada Kemal Rüzgar'ın golüne engel olamazken, skora denge geldi: 1-1.

HARUN YİNE SAHNEYE ÇIKTI

ALİAĞA FK, 45. dakikada yine Harun Kavaklıdere'nin kaydettiği golle bir kez daha öne geçti: 2-1. Mücadelede kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve zorlu müsabakayı Aliağa Futbol Kulübü 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.