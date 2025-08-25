Hedef 2’de 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında bugün Bulgaristan'la mücadele edecek. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak. İlk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, E Grubu'nda averajla ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ise ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu. Saat 12.00'de ise grubumuzdaki diğer müsabakada Kanada ile İspanya karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede çıkacak sonuç da bizi etkiliyor.

MİLLİLER AVANTAJ PEŞİNDE

Ay-yıldızlılar, grubundaki son maçında 27 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'de Kanada ile karşı karşıya gelecek. Milliler, eğer bugün Filenin Sultanları rakibini eğer 3-0 ya da 3-1 mağlup ederse büyük avantaj elde edecek. Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak. Millilerimiz D Grubu'ndan gelecek ekiplerden biriyle eşleşecek. D Grubu'nda ilk iki maçlar geride kalırken, Arjantin ve ABD ön plana çıkıyor. Ay+yıldızlılar, grubunu lider olarak bitererek avantajı eline geçirmenin hesaplarını yapıyor.