Aliağa FK iddialı başladı

Geçen sezon 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyon olan Aliağa Futbol Kulübü, yıldız transferlerle hazırlandığı 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta da sezona iddialı giriş yaptı. İlk maçında evinde kendisi gibi iddialı kadro kuran Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 yenen İzmir ekibi yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Bu sezon için çok güçlü bir kadro kuran Aliağa FK'da yeni transferlerden tecrübeli oyuncu Harun Kavaklıdere attığı 2 golle galibiyetin baş mimarı oldu. Teknik direktör Polat Çetin sezona kazanarak başlamanın önemli olduğunu belirterek, "Önümüzde çok uzun bir yol var. İlk maçımızda 3 puanı almak takıma moral verdi" dedi.