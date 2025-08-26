Tuna Tekin’den 2 gümüş birden

MILLI rüzgar sörfçü Tuna Tekin, 16-23 Ağustos'ta Galler'in Pwllheli kentinde düzenlenen 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. Tekin, şampiyonada 15 yarışın 7'sinde ilk sırada yer aldı ve 10 ülkeden 38 sporcunun yarıştığı 13 yaş altı kategorisinde 2 gümüş madalya elde etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Tuğrul Albayrak, Tuna Tekin'in başarısını sürdüreceğine inandığını belirterek, "Tuna'nın disiplinli çalışması ve yüksek motivasyonu, sporcu, aile ve antrenör üçgenindeki doğru uyum bu başarıyı getiren önemli unsurlar. Tuna'nın antrenmanlarda uygulanan metotlara cevabı ve uluslararası parkurları kullanımı bize bu başarıyı getirdi." ifadelerini kullandı.