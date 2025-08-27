Altay’da Hikmet yeni sezona hazır

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da geçen sezon kadro dışı kalan stoper Hikmet Çolak, yeni sezon öncesi formasına kavuşacağı günü iple çekiyor. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 20 yaşındaki savunmacı geçen sezon teknik direktör Gökhan Karaaslan tarafından disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı. Son olarak 22 Mart'ta oynanan Altay-Altınordu derbisinde görev yapan Hikmet, daha sonraki 7 karşılaşmada forma giyemedi.

HİKMET SEZON SONU AFFEDİLMİŞTİ

Hikmet, o müsabakada 83'üncü dakikada oyuna girdikten sonra Altay, 86 ve 89'uncu dakikalarda kalesinde 2 gol görerek sahadan eli boş ayrıldı. Altay'ın küme düşmesinin ardından Hikmet affedilerek takıma döndü. Genç defans oyuncusunun hazırlık sürecindeki performansından takımın yeni teknik direktörü Ramazan Kurşunlu'nun memnun olduğu ve Hikmet'i ilk 11'e monte etmeyi planladığı bildirildi. Hikmet, 2 Eylül'de deplasmanda Bursa Nilüferspor ile oynanacak kupa maçında görev alırsa 165 gün sonra formasına kavuşacak.