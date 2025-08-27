Fethiyespor’da Dinçel çok öfkeli

FETHİYESPOR'UN sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda Ankara Demirspor'a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatması Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ve Fethiyespor camiasını üzüntüye boğdu. Karşılaşma boyunca oyuncularının verdiği taktiği sahaya yansıtamaması Teknik Direktör Dinçel ve ekibini üzüntüye boğarken, Dinçel, "Gerçekten çok üzüldüm. Ama bunun çözümünü bulmakta bizim elimizde. Maçın eksikliklerini kendi içimizde değerlendirip önlemlerimizi alacağız. Mağlup olabilirsiniz, bu futbolun içinde var. Mücadele eder, şanssızlık yaşar, basit bir hata yapar ve mağlup olursunuz. Ama mücadele etmeden, yenilemezsiniz. Burada en büyük pay benim. Üzerime düşeni yapmaya başladım ve Soma maçına kadar da yapacağım. O maçın ardından değerlendirme yapacağız ve Fethiyespor'un gerçekleri ortaya çıkacak." dedi.