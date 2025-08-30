2. Lig’de heyecan devam ediyor

Nesine 2'nci Lig'de mücadele eden Ege ve İzmir ekipleri bugün zorlu maçlarda ter dökecek. Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, sahasında Şanlıurfa ile karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Emre Kaan Çalışkan düdük çalacak. Altınordu, İskenderunspor'a konuk olacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Doğu Yılmaz yönetecek. İlk haftayı bay takım olarak geçiren Muğlaspor, deplasmanda Sincan Bld Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Levent Gümüşdere düdük çalacak. Kırmızı Grup'ta Menemen FK, Arnavutköy Bld ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Ali Emir Yolcu'nun yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak. Fethiyespor ve Somaspor, Ege derbisinde Fethiye'de karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Ahmet Resuloğlu'nun yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak. Aliağa FK ise gurbette Gebzespor'la karşılaşacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta Mertcan Erölmez görev alacak.