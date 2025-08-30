Göz-Göz idare etti

FOTOĞRAF: DOĞANCAN BİNGÖL

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. 16. dakikada Guilherme'nin ortasında Bazoer'in gelişine yerden vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı. 24. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Olaitan'ın vuruşunda savunmadan da seken top direğin dibinden dışarı çıktı. 31. dakikada ceza alanı sol çaprazında Umut'un pasında Aleksic bekletmeden sert vurdu, kaleci Lis üzerine gelen topu güçlükle çeldi. 40. dakikada ceza alanı yayının solunda topu alan Juan'ın önünü boşaltıp uzak köşeye sert şutunu kaleci Deniz güçlükle çeldi. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

TUNAHAN DENGE GETİRDİ

49. dakikada kullanılan kornerde Heliton'un indirdiği topa Olaitan'ın sert şutunu Deniz son anda kornere çeldi. 50. dakikada Cherni'nin kullandığı kornerde topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Dennis'in vuruşu ağlara gitti: 1-0. 59. dakikada Olaitan'ın çevirdiği top bomboş pozisyondaki Janderson'un önünde kaldı ancak Brezilyalı'nın şutunda Deniz geçit vermedi. 66. dakikada Janderson'un sert şutunda kaleci Deniz geçit vermedi, seken topa Juan vurdu ancak yine Deniz meşin yuvarlağa geçit vermedi. 70. dakikada Juan'ın sert şutunu yine Deniz çeldi. 85. dakikada Tunahan skora denge getirdi: 1-1. Göztepe sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

STOİLOV'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Deneyimli Bulgar çalıştırıcı, geçen hafta Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahaya sürdüğü forvet Emersonn'un yerine Juan Silva'ya görev verdi.