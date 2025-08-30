Kaf-Kaf’a müjde

Karşıyaka'nın yelken şubesinin yaklaşık 80 yıldır kullandığı ilçede Yalı Caddesi'nde bulunan yelken tesisleriyle ilgili çifte tahsis krizi çözüldü. Kulübün yıkılan Yalı Tesisleri ve Karşıyaka İlçe Stadı'yla ilgili 10 yıllık sözleşmesinin bittiği dönemde Kaf-Kaf'ın kullanımındaki alanı adres gösterip tescil ettirerek tesiste yelken şubesiyle iç içe faaliyet göstermeye başlayan İzmir Kano Kürek Yelken Kulübü, tesisten ayrıldı. Yeni kurulan kulüple Kaf-Kaf'ın yelken şube yöneticileri arasında geçen nisan ayında yaşanan arbede ve kapı kilitlerinin kırılarak içeri girilme görüntüleri kamuoyunda paylaşılmıştı.

BÜROKRATİK ENGELLER AŞILDI

Karşıyaka taraftarları, yaptıkları eylemlerle Yalı'daki tesislerin sadece Karşıyaka Spor Kulübü'ne ait olduğunu haykırmıştı. Karşıyaka yönetimi ve Karşıyaka dernekleri de tesisle ilgili açıklamalar yapmıştı. Aynı zamanda Karşıyaka'nın eski yöneticisi de olan Eski AK Parti İzmir İl Başkanı ve Milletvekili Kerem Ali Sürekli ve yönetimin girişimleri sonrası bürokratik engeller de aşılırken, yeni kurulan kulüp tesisi terk etti.

ALTYAPIYA CENK KARACE DESTEĞİ

Karşıyaka'nın eski başkanlarından Cenk Karace, yeşil-kırmızılı kulübün altyapısına sponsorluk desteği verdi. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, kendi firmasıyla kulübe sponsor oldu. Sponsorluk anlaşması kapsamında Karace'nin firması 5+1 yıl süreyle altyapı takımlarının forma, malzeme, ulaşım ve çeşitli sağlık giderlerini karşılayacak.