Ve ipler koptu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi alamamasının ardından dün hareketli saatler yaşandı ve yönetim neşteri vurarak dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. 2 Haziran 2024'te göreve gelen Portekizli çalıştırıcı sarılacivertlilerin başında 62 maça çıkarak kariyerindeki en kısa süreli dönemi yaşadı. Tecrübeli teknik adamın özellikle Benfica maçı öncesi yönetimi suçlayan açıklamalarının bardağı taşırdığı ve Benfica yenilgisi sonrası da iplerin tamamen koptuğu öğrenildi. Yönetim bu ayrılık sonrası vakit kaybetmeden toplanırken Mourinho yerine göreve getirilecek adaylar masaya yatırıldı ve İsmail Kartal'ın ismi ön plana çıktı. Spartak Moskova'nın da İsmail Kartal'ı istediği bilinirken Kanarya'nın aday listesinde Volkan Demirel, Nuri Şahin ve Aykut Kocaman gibi yerli adaylar da bulunuyor. Yabancı adaylar arasında ise Joachim Löw, Edin Terzic, ve A Milli Takımımızı çalıştıran Vincenzo Montella isimleri de yer alıyor. Bu arada Mourinho ile yaşanan ayrılık dünya basınında da gündem oldu. La Gazetta Dello Sport: "F.Bahçe, Mourinho'yu kovdu. Benfica'ya karşı alınan mağlubiyet Special One'a pahalıya mal oldu", L'Equipe ise "F.Bahçe, elendikten sonra Mourinho'yu kovdu" başlıklarını atarken Corriere Dello Sport da "Devler Ligi play-off'unda elenen Türk kulübünün sürpriz hamlesi" ve Mundo Deportivo: "Mou'nun alacağı büyük tazminat ve Fenerbahçe'nin onu görevden almasına neden olan şey: Portekizli teknik direktör, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmesinin ardından cuma günü görevden alındı" ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT ZENGİNİ

Fenerbahçe'yi tazminat kulübü listesinin 7. sırasına yazan Jose Mourinho bu güne kadar çalıştığı kulüplerden toplam 115 milyon Euro tazminat aldı. Portekizli hocanın 1 yıl daha sözleşmesi devam eden Fenerbahçe'den tazminat olarak 15 milyon Euro aldığı belirtiliyor. İşte Mourinho'nun kariyerinde görevden ayrılırken kulüplerin kasasından çıkan paralar: 2007 Chelsea: 21 milyon Euro, 2013 R.Madrid: 20 milyon Euro, 2015 Chelsea: 14.5 milyon Euro, 2018 M.United: 20 milyon Euro, 2021 Tottenham: 21 milyon Euro, 2024 Roma: 3.5 milyon Euro, 2025 Fenerbahçe: 15 milyon Euro.

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

F.BAHÇE, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 13-14 Eylül tarihlerinde, çoğunluk sağlanamadığı durumda ise 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genel Kurul'a katılma hakkı olan üye tam sayısı 49.268'dir. Tüzüğümüzün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için adaylık başvuruları 06 Eylül 2025, saat 18.00'e dek yapılabilecektir."