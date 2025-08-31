Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik trafik başladı. Önceki gün yönetimin yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı yaptığı ve burada 4 aday üzerinde durulduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerde yerli çalıştırıcı olarak İsmail Kartal'ın adı öne çıkarken, Nuri Şahin isminin de listede olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertlilerde yabancılardan ise Roger Schmidt'in isminin listenin başında olduğu belirtilirken, Vincenzo Montella ve Edin Terzic isimlerinin de yeni dönem için gündeme geldiği kaydedildi.

SCHMIDT BİR ADIM ÖNDE

Yeni teknik direktörünü seçmek adına aceleci davranmaya sarı-lacivertlilerin ince eleyip sık dokuduktan sonra kararını vereceği ifade edilirken, adı geçen isimlerden 58 yaşındaki Alman çalıştırıcı Roger Schmidt'in isminin bir adım önde olduğu kaydedildi. Kariyerinde Delbrücker, Pr. Münster, Paderborn, Salzburg, Bayer Leverkusen, Beijing Guoan, PSV ve Benfica gibi ekiplerde görev yapan Schmidt, 31 Ağustos 2024'ten bu yana takım çalıştırmıyor. F.Bahçe'de adaylardan Nuri Şahin ise Antalyaspor ve son olarak Borussia Dortmund'da görev yaptı. Yeni teknik direktörü, başkan Ali Koç ile Futbol Direktörü Devin Özek belirleyecek.