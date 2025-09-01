İKİNCİ Lig'de yer alan Ege ekipleri kabus gibi bir 2. hafta geçirdi. Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan maçlarda, 2 Ege takımı mağlubiyet yaşarken, 5'i 1'er puanla yetindi. Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefli bir takım kuran Aliağa Futbol, deplasmanda Gebze SK karşısında şok bir yenilgi aldı ve bin 21 gün sonra mağlubiyet yüzü gördü. Çalkantılı bir sezon öncesi geçiren Menemen FK, ligin ilk haftasında Mersin İdmanyurdu'nu devirse de devamını getiremedi ve evinde Arnavutköy Belediyespor'a 3-0'lık skorla yenilerek ağır bir darbe aldı. Haftanın Ege derbisinde ise Fethiyespor ve Somaspor yenişemedi, 2 takım da bir bakıma 2'şer puan kaybetmiş oldu. İki hafta geride kalırken, Kırmızı Grup'ta Aliağa Futbol ve Menemen FK'nın 3 puanı bulunurken, Somaspor ve Fethiyespor 1'er puanla ilk 2 haftalık virajı atlattı.

URFA'YA DİRENEMEDİ

Beyaz Grup'ta da Kırmızı Grup'taki Egeliler'e benzer bir senaryo yaşandı. Aliağa gibi transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Muğlaspor, Başkent'te Ankaraspor ile 2-2 berabere kalırken, Altınordu, geçen hafta aldığı Karaman FK karşısında aldığı 1 puanın ardından, bu hafta İskenderunspor karşısında 4-0'lık farklı mağlubiyet ile dağıldı. Tamamına yakını altyapı çıkışlı oyunculardan kurulu olan ve ilk 2 hafta iyi sinyaller vermeyen kırmızı-lacivertlilerin, transfer yaparak kadrosunun güçlendirip- güçlendirmeyeceği merakla bekleniyor. Bucaspor 1928 ise açılış haftasında Karaman FK deplasmanından

3-3'lük beraberlikle ayrıldı. 2. haftada ise doğal şampiyonluk adaylarından Şanlıurfaspor'a 45 dakika direnmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollere engel olamayıp 2-0'lık skorla boynu bükük ayrıldı. Beyaz Grup'ta Muğlaspor'un deneyimli kadrosuyla ilerleyen haftalarda toparlaması beklenirken, genç ekipler olan Altınordu ve Bucaspor'u zor bir sezon bekliyor.