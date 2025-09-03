Manisa’da Yasin imzaladı

TRENDYOL 1. Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Manisa FK, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Taner Taşkın'ın Menemen FK'dan eski öğrencisi olan 33 yaşındaki deneyimli sol bek Yasin Güreler'i kadrosuna kattı. Son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen ve geçen sezonun 7. haftasında Keçiörengücü maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan 33 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyordu.

Yaklaşık 15 gündür takımla çalışan Yasin, kendisini 1 yıllığına Manisa FK'lı yapan imzayı attı. Yasin'in lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'na da yansıdı. Kariyerine 2011'de Menemenspor'da başlayan Yasin, takımıyla 2. Lig'e yükselme başarısı yaşadı. 2018'de Hatayspor'a transfer olan oyuncu 2019-20 sezonunda 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselme sevincini tattı. Ardından Tuzlaspor'a geçen oyuncu, 2021'de Ankaragücü'ne imza attı ve burada da 2021-22 sezonunda 1. Lig şampiyonluğu kazanarak bir kez daha Süper Lig'e yükseldi.

8 YIL SONRA EGE'DE

SON 3 sezonu G.Birliği'nde geçiren tecrübeli sol bek, yaklaşık 8 yıl sonra Ege'ye dönmüş oldu. Ege temsilcisi, Christophe Herelle, Bora Aydınlık, Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye'yi kadrosuna dahil etmişti.