Aliağa hata yapmadı

ZİRAAT Türkiye Kupası 1. Turu'nda İkinci Lig ekibi Aliağa Futbol, sahasında 3. Lig temsilcisi İnegöl Kafkas'ı mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırmasını bildi: 2-1. Geride bıraktığımız haftada ligde oynadığı maçta Gebzespor'a mağlup olarak 1021 gün sonra bir lig maçını kaybeden sarı-siyahlılar, bu galibiyet ile moral buldu. Müsabakaya hızlı başlayan İzmir ekibi 15. dakikada Mehmet Uysal'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını sürdüren Aliağa Futbol, 45. dakikada yeni transferi Göktuğ Yılmaz'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarı 2-0 Aliağa üstünlüğüyle sonlandı.

İkinci yarıya konuk ekip daha baskılı başladı. Skor üstünlüğünü eline alan sarı-siyahlılar, topu rakibine bıraktı. İki takımda bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Maçın 90. dakikasında sahneye çıkan Yusuf Kaplan İnegöl temsilcisini de umutlandırdı. Fakat kalan dakikalarda Aliağa Futbol oyundaki hakimiyeti eline aldı ve müsabakayı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.