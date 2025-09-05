Bizim çocuklar iyi başladı! A Milli Futbol Takımı Gürcistan'ı yendi

5 İSİM KADRODA YER ALMADI A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, beklenene yakın bir kadro ile takımını sahaya sürerken, Gürcistan karşılaşmasının maç kadrosunda 5 isim yer almadı. Montella, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü. Aday kadroda bulunan Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül karşılaşma kadrosunda kendisine yer bulamadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KIRMIZI KART GÖRDÜ Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz, maçın 66. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Barış'ın, oyuna girdikten yaklaşık 4 dakika sonra Kochorashvili'ye yaptığı sert müdahale sonrası VAR, potansiyel kırmızı kart nedeniyle devreye girdi. Pozisyonu izleyen hakem Massa, Barış Alper'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

KAPTAN HAKAN'DAN İDDİALARA YANIT

Hakan Çalhanoğlu, Kerem, Abdülkerim ve Yunus'un aralarının bozuk olduğu iddialarına birbirlerine sarılarak cevap verdi. Çalhanoğlu, "Yunus da yanımda, gözü morarmadı. Camialara saygımız sonsuz ama biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Asla böyle bir tartışma yok. Ne Yunus ne Kerem ne Abdülkerim. Hepimiz ağabey-kardeşiz burada. Burası milli takım! Mutluyuz, Yunus yanımda, öyle bir sıkıntımız yok!" dedi.

TÜRK TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesine sahip Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu