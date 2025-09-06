A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket’te çeyrek finalde

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu mücadelesinde İsveç ile karşı karşıya geldi.

Arena Riga'daki mücadeleye daha etkili başlayan İsveç, ilk seti 23-20, devreyi de 42-37'lik önde kapattı.

İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜK

Karşılaşmanın ikinci yarısına daha konsantre başlayan A Milli Takımımız, 3. çeyrekte geri döndü. 63-55

Maçın son çeyreğine de üstün başlayan 12 Dev Adam, mücadeleyi 85-79 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

YA POLONYA YA BOSNA-HERSEK

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

TÜRKİYE'NİN ÇEYREK FİNAL YOLU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.