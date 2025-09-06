  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Bal-Kes krizi çözdü

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yarın Söke 1970 SK deplasmanında başlayacağı yeni sezona saatleri sayan Balıkesirspor transfer yasağı krizini çözdü. İddialı bir kadro oluşturduktan sonra 2019 yılından kalıp kulüp kayıtlarında bulunamayan 170 bin Euro tutarındaki borç nedeniyle transfer yasağı alarak lig arifesinde dağılma tehlikesi yaşayan kulüp sıkıntıyı aştı. Transfer yasağını kaldıran yönetim oyuncuların lisanslarını çıkardı. Takımda yeni transferler Ali Sinan Gayla, Kuban, Mehmet Bağcı, Hasan, Serhat, Bora, Yekta ve Furkan'ın yanı sıra kadroda geçen sezondan kalan isimlerin lisansları alındı.

