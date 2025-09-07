Haaland’dan İlkay ve Ederson’a veda

FENERBAHÇE, Manchester City'de 8 senedir forma giyen Ederson'u, Galatasaray'da Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı. İngiliz devinin dünya yıldızı golcüsü Erling Haaland'dan İlkay Gündoğan ve Ederson için paylaşım geldi. Erling Haaland, Ederson için yaptığı paylaşımda, "Tam bir efsane! Her şey için teşekkür ederim, özellikle de asistler için." ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü golcü, İlkay Gündoğan için yaptığı veda paylaşımında ise "Her zaman örnek, gerçek bir ilham kaynağı. En iyi dileklerimle Gündo." ifadelerini kullandı.