Haydi bir daha

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yenen A Milli Takımımız. ikinci maçında bugün son Avrupa şampiyonu İspanya'yı konuk edecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Maçı TV8 naklen ekranlara getirecek. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, milli takım ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor. Milliler kazanırsa zirveye yükselecek. Grubun diğer maçında 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek.

TEK EKSİĞİMİZ BARIŞ ALPER

A Milli Takım'da zorlu İspanya maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya'da ise Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan karşılaşması öncesinde sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Milliler İspanya karşısında tarihteki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

ARDA GÜLER'DEN YAMAL YORUMU

Arda Güler, dün düzenlenen basın toplantısında İspanya'nın yıldızı Yamal ile ilgili sorulan soruya cevap verdi. Arda, "Lamine Yamal'la ilgili söyleyeceğim çok bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları anlayabiliyorum. Yamal çok önemli ve yetenekli bir oyuncu. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor" dedi.