Türkiye sizinle gurur duyuyor!

Filenin Sultanları ve Potanın Devleri dün tarihi zaferlere imza atarak tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselirken,A Milli Erkek Basketbol Takımımız ise FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79'luk skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları bugün saat 15.30'da yine tarihi bir maça çıkacak ve İtalya ile altın madalya için mücadele edecek. 12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi ise bugün saat 12.00'de oynanacak Polonya-Bosna Hersek maçından sonucuna göre belli olacak. Basketbol takımımızın çeyrek final sınavı ise 9 Eylül Salı günü oynanacak.

İKİ MAÇ DA NEFES KESTİ

Dün öğle saatlerinde oynanan iki karşılaşma da nefesleri keserken önce voleybolcularımız parkeye çıktı. İlk seti 25-16 geride tamamlayan Millilerimiz, daha sonraki setlerde ise ağırlığını koydu. İkinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-18 kazanan ay-yıldızlı ekibimiz 2-1 öne geçti. Dördüncü set ise inanılmaz bir çekişme içinde geçti. Milli Takım, son bölümde geride olmasına rağmen 24-24'te eşitliği yakaladı ve seti 27-25, maçı da 3-1 kazanarak büyük sevinç yaşadı.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA AÇILDIK

12 Dev Adam ise Riga'da İsveç ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, maça umduğu gibi başlayamadı ve ilk periyodu 23-20 geride tamamlarken soyunma odasına da 42-37 geride girdi. Milliler ilk kez 3. çeyrekte öne geçerken bu bölümü 63-55 önde tamamladı. Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu ve 85-79'luk skorla kazanan taraf olduk.