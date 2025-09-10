Tire Futbol’da Bal-Kes mesaisi

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta, evinde iki kez öne geçtiği Kütahya maçında avantajını koruyamayarak sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılan Tire FK'da, hafta sonunda deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçı mesaisi başladı. Kütahyaspor'un ligin en güçlü takımlarından biri olduğunu belirten teknik direktör Ufuk Uysal, "Hücuma çıkarken bireysel hatalarla kaptırdığımız toplarla etkili oldular. Rakibe çok boş alan bıraktık. Zor bir fikstüre sahibiz. Kütahya maçındaki hatalarımızı biliyoruz. Oyuncularıma bunları bir kez daha anlatacağım. Balıkersirspor maçından puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Hafif sakatlıkları bulunan Umutcan ve Mert Korkmaz'ın durumları çok ciddi değil. Kaburga sakatlığı yaşayan sağ bek Sedat Yahşi'de inşallah bu hafta sahalara döner" dedi.