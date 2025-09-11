Avrupa Şampiyonası’nda finale 1 kaldı

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükseldi. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda da İsveç'i eleyen Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Polonya'yı 91-77 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, yarın Yunanistan ile yarı finalde karşılaşacak.

7 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti. Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti. Ergin Ataman, EuroBasket 2025'te tarihi bir yarı final maçına çıkacaklarını kaydetti. Tüm oyuncuların bir hedef uğruna Riga'ya geldiğini aktaran 59 yaşındaki başantrenör, "2-3 senedir bu şampiyonayı işaret ediyordum. Buraya bir hedef için geldik. Bunu fantezi olarak söylemiyordum. Oyuncularımın kapasitesini ve azimlerini bildiğim için söylüyordum. Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz. 12 Dev Adam geri döndü diyebiliriz. Sonuç ne olacak bilmiyorum. Şampiyon olabilecek miyiz? Madalya alabilecek miyiz? Sonuna kadar bunu başarmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

ERGİN ATAMAN'DAN ULAŞIM İÇİN ÇAĞRI

A Milli Takımımız, EuroBasket 2025 yarı final maçında 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlarının koçu Ergin Ataman, haber ajanslarına yaptığı açıklamada taraftar desteğine vurgu yaparak hava yolu şirketlerine çağrıda bulundu. Yunanistan'ın daha fazla taraftar desteği alabilmek için Riga'ya ek seferler düzenleyeceğini aktaran Ergin Ataman, "Hava yolu şirketlerimizin Riga'ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum. Yunanistan ile tarihi bir yarı final maçı oynayacağız. Taraftar desteği çok önemli." dedi.

KARŞIYAKA GURUR DUYDU

SÜPER Lig ekiplerinden Karşıyaka, ay-yıldızlı ekibimizdeki eski oyuncularıyla gurur duydu. Yolu ligin en köklü kulüplerinden Karşıyaka'dan geçen 4 oyuncu, A Milli Takım'la önce final, ardından tarihte ilk kez şampiyonluk mücadelesi verecek. Ay-yıldızlı kadronun yıldızlarından oyun kurucu Kenan Sipahi, 2022'den bu sezona kadar forma giyerken, Nijerya asıllı Türk NBA yıldızı Adem Bona, profesyonel kariyerine ilk adımları Karşıyaka'da atmıştı. Onuralp Bitim, 2019-2021 arasında Karşıyaka'da oynadı. Yine Fenerbahçeli milli pivot Sertaç Şanlı da 2006-2009 arasında Karşıyaka altyapısında yetişti.

"TRİPLE DOUBLE" YAPAN 5. OYUNCU

MİLLİ basketbolcu Alperen Şengün, Avrupa Şampiyonası'nda "triple double" yapan 5. oyuncu ünvanını elde etti. Karşılaşmada 19 sayı, 12 ribaunt, 10 asist üreten Alperen, Toni Kukoc (1995), Rareş Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) ve Luka Doncic'in (2025) ardından EuroBasket'te "triple double" yapan 5. isim oldu. Alperen Şengün, ayrıca bu ünvanı kazanan en genç oyuncu olmayı da başardı. Öte yandan Polonya karşısında sakatlanan Cedi Osman'ın son durumu maç saatinde belli olacak.