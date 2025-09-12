Manisa FK Yiğit Efe’yi bitiriyor

TRENDYOL Birinci Lig'de mücadele eden Manisa FK, transferin bitimine sayılı saatler kala yeni bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Taner Taşkın'ın raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir'e teklif götürdü. 21 yaşındaki futbolcunun da forma giyebilmek için kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe altyapısında yetişen genç savunmacı, ilk olarak 2024 yılında kiralık olarak gittiği Gençlerbirliği'nde profesyonel oldu. Geçtiğimiz sezonu yine kiralık olarak Karagümrük'te geçiren ve burada şampiyonluk yaşayan Yiğit Efe'nin Fenerbahçe yönetiminden kolaylık istediği öne sürüldü. Siyahbeyazlıların transfer dönemi bitmeden genç oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenildi. Yiğit Efe Demir, bu sezon sarı-lacivertli formayı bir kez giydi. Genç oyuncu takımının 5-2 kazandığı Feyenoord maçında sonradan oyuna dahil oldu. Kariyerinde 55 müsabakada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, 3 asist yaptı.