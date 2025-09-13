Bodrum FK hata yapmadı

Trendyol Birinci Lig'in 5'inci haftasında Bodrum FK, üst üste üçüncü galibiyetini evinde Adana Demirspor önünde alıp namağlup zirve yürüyüşünü sürdürdü: 3-1. 20. dakikada Adana Demirspor atağında Salih'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 39'da Bodrum FK atağında Fredy'in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top ağlara gitti: 1-1.
FREDY SKORU BELİRLEDİ
51'de Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Brazao'nun vuruşu takımını öne geçirdi: 2-1. 85'te Bodrum FK atağında Brazao ceza sahası içinde Yusuf Buğra'nın müdahalesi sonra yerde kaldı. Brazao'ya yapılan faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterirken, son adam konumunda olan Yusuf Buğra kırmızı kartla oyundan atıldı. 89'da topun başına geçen Fredy penaltı vuruşuyla skoru belirledi: 3-1.