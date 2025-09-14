Buse ve Büşra finale yükseldi

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar ve Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi.

Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, Avustralyalı Emma Sue Greentree'yi 4-1 yenerek, bir diğer gururumuz Buse Naz Çakıroğlu ise kadınlar 51 kiloda rakibi Feruza Kazakova'yı 4-1 yenerek finale çıkmayı başardı. Büşra Işıldar finalde bugün saat 15.30'da İrlandalı Aoife O'rourke ile karşılaşacak. Dünya şampiyonalarında daha önce 1 altın, 2 gümüş madalyası olan Buse Naz ise 4. kez dünya finali oynama şansı elde etti. Buse Naz Çakıroğlu, dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile bugün TSİ 20.00'de karşılaşacak.

