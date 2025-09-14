Kupa koleksiyoncusu

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'da milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7'nci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor. Ergin Ataman, kulüpler düzeyinde 3 THY Avrupa Ligi (2021, 2022, 2024) ile birer Avrupa Kupası (2016), FIBA Saporta Kupası (2002) ve FIBA Euro- Challenge Kupası (2012) şampiyonlukları yaşadı. Deneyimli başantrenör, EuroBasket 2025 finalinde Türkiye'nin Almanya'yı mağlup etmesi durumunda Avrupa'da 7. kupasını kazanacak. Türkiye ile Almanya, bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar 19 kez parkeden galip ayrılırken, Almanya da 29 defa kazanan taraf oldu. Türkiye ile Almanya son olarak 5 Ağustos 2025'te 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlık sürecinde karşı karşıya geldi ve milliler parkeden 73-71 mağlup ayrıldı.