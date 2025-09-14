Manisa kayıp

Trendyol 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Boluspor'a 2-0 kaybetti. 6. dakikada Cissokho'nun ters vuruşunda kaleye doğru giden topu Ayberk çizgiden çıkardı. 32'de Hasani'nin pasında merkezden ceza sahasına giren Balbudia'nın sağ ayağının içiyle uzak direğe yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak fileleri gitti: 1 -0. 74'te misafir ekipte Burak ceza sahası sağ çaprazından içeri ortaladı. Diony'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 85'te Boluspor kontratağında Boakye'nin ara pasında ceza sahasına giren Hasani kaleciyle karşı karşıya pozisyonda, plaseyle topu ağlara yolladı: 2-0. Manisa Futbol Kulübü, kritik mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı.

TAŞKIN'DAN 1 DEĞİŞİKLİK

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, dün Bolu'da ilk on birde tek değişime gitti. Iğdır FK maçında forma giyen orta saha oyuncusu Toure sakatlığı nedeniyle dün kadroda yer almadı. Deneyimli teknik adam Toure'nin yerine dün Kadir'e şans verdi. Taşkın, kale, savunma ileri uçta ise istikrarı korudu. Savunmayı Ayberk-Bartu- Ada-Yusuf dörtlüsüyle kuran Taşkın, Diony'yi yine tek forvet olarak sahaya sürdü.