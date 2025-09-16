Derbi bitti, kavga bitmedi

SÜPER Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan sezonun ilk derbisinin ardından tartışmalar bitmedi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in "Şike devam ediyor. 20 dakikada buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yazıklar olsun" sözlerine F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan sert bir cevap gelmişti.

BAŞKAN DOĞAN'DAN GÖNDERME

Ali Koç maç sonrası gece yarısı yaptığı açıklamada 3 Temmuz sürecine vurgu yaparken, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise 2010-2011 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olduğunu ve konunun tartışmaya kapalı bulunduğunu belirtti. Ali Koç'un, Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettiklerini aktaran Doğan, "Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki mağdur edebiyatı yaptıkları konu tapelerle, telefon konuşmalarıyla, hediye edilen arabalarla, verilen fetvalarla, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil. Trabzonspor camiası bu konuda her zaman temiz, beyaz ve berrak taraftır. Trabzonspor FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" açıklamasını yaptı.

F.BAHÇE'DEN KULÜPLER BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

FENERBAHÇE, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği'ndeki faaliyetlerde yer almayacaklarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten Başkan Ali Koç'un imzasıyla paylaşılan mesajda, "Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir. 3 Temmuz, FETÖ'nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır. O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe'dir. Trabzonspor Başkanı'nın 'mağdur edebiyatı' ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz" ifadelerini yer verildi.