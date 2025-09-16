Kupa heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu maçları bugün oynanacak maçlarla start alacak. Ege ekipleri zorlu maçlarda tur arayacak. Fethiyespor deplasmanda Bursa temsilcisi Kestel Çilekspor'la karşılaşacak. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Ceyhun Elmas yönetecek. Manisa Futbol Kulübü, 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Kırıkkale FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başpınar Stadı'nda Yusuf Adnan Kendiriciler'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Müsabakayı A Spor yayımlayacak. Bodrum FK, 3. Lig 4. Grup temsilcisi Tire 2021 FK'ya konuk olacak. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak Ege derbisini Süleyman Bahadır yönetecek. Maç A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. İzmir Çoruhlu FK ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 19.00'da başlayacak randevuda Isparta 32 Spor ile kozlarını paylaşacak. Maçta Levent Buğra Vartemel düdük çalacak.