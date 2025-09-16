Şampiyonlar Ligi’nde perde bugün açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı bugün oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. Organizasyonda mücadele edecek tek Türk takımı olan Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. 36 takımın lig usulü mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemeler sonrası son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Bugün milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus da sahne alıyor. Günün programı şöyle: (19.45) Athletic Bilbao - Arsenal, PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise, (22.00) Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid- Marsilya, Benfica-Karabağ, Tottenham-Villarreal.