Uşakspor’da liderlik sevinci

NESINE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk maçında evinde Altay'ı 2-0 yendikten sonra deplasmanda Afyonspor'u 4-0 mağlup eden Uşakspor, liderlik koltuğuna oturmanın sevincini yaşıyor. Ligde 2 maçta topladığı 6 puanla yoluna kayıpsız devam eden kırmızı- siyahlılar, 6 kez rakip fileleri sarsarken kalesini gole kapatarak zirveye yerleşti. Afyon ekibini Yusufhan (2), Ercan ve Selçuk'un golleriyle dize getiren Uşakspor'da teknik direktör Ergün Penbe, Uşak temsilcisindeki görevine iyi bir başlangıç yaptı. Uşakspor bu hafta Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak.