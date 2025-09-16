Yasak işlemiyor

Ege'yi profesyonel liglerde temsil eden kulüplerden Nazillispor, Uşakspor ve Muğlaspor'un başkanları, 5 ay içinde takımlarına ne kadar bağlı olduklarını ilginç yöntemlerle gösterdi. 6 Nisan 2025'te oynanan Uşakspor- Muğlaspor maçında cezalı olan Uşak'ın başkanı Doğukan Kurnaz, çareyi vinç kiralamakta bulmuştu. Kurnaz, maç boyunca sahayı vincin üzerinde takip etmiş ve ülke gündemine oturmuştu.

Vinçle maç takip etme alışkınlığı bu sezon da devam etti. 3. Lig'de mücadele eden Nazillispor'un 1 yıl hak mahrumiyeti alan başkanı Şahin Kaya'yı da ceza durduramadı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Denizli İdman Yurdu ile karşılaşan Naz-Naz'ın başkanı Kaya, stat dışında vincin üzerinde takımını takip etti. 28 Nisan 2024'te 2'nci Lig'de oynanan Ankaraspor deplasmanında bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın bu sezon geride kalan maçlarda da aynı şekilde takımını takip etmesi bekleniyor.

KORKULUKLARIN ÜZERİNDE

Son vaka ise yine geçtiğimiz hafta sonu, bu kez İzmir'de yaşandı. 2. Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor'un Yeni Buca Stadı'nda Bucaspor 1928 ile oynadığı karşılaşmada cezalı olan Muğlaspor Başkanı Menef Kıyanç, diğer başkanlar gibi vinç kiralamadı. Ancak o da karşılaşmayı protokol tribünde değil, Buca Arena Stadı'nın dışında bulunan tepedeki korkuluklarda takip etti. Kıyanç, geçen sezon da takımının Silivrispor'a rakip olduğu müsabakayı stat dışından takip etmişti. Ege'de sadece başkanlar değil taraftarlar da cezayı ilginç yöntemlerle geçmiş dönemde delmişti. 2017 yılında gerçekleşen olayda 1 yıl men cezası alan Denizlispor amigosu Ali Demirkaya, takımının İstanbulspor ile oynadığı maçı vinç kiralayarak izlemişti.