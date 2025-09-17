Efeler liderlik maçına çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda bugün Kanada ile grup liderliği için mücadele edecek. Başkent Manila'daki organizasyonda ay-yıldızlılar TSİ 09.00'da Kanada ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. G Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0, ikinci müsabakasında ise Libya'yı 3-1 yenen milli takım, 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti. Türkiye gibi Libya'yı 3-1, Japonya'yı da 3-0 yenen ve grupta 2'de 2 yapan diğer takım olan Kanada ise son maça girilirken averajla ikinci sırada bulunuyor.

JAPONYA VEDA ETTİ

GRUBUN favori ekibi olan Japonya, önce Türkiye sonra da Kanada'ya yenilerek turnuvaya çok erken veda etti. Türkiye-Kanada maçı grupta sıralamayı belirleyecek. Kazanan takım, diğer grubun ikincisiyle eşleşeceği için avantaj sahibi olacak.