Aliağa FK derbide farklı kazandı: 0-6

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. Tur'unda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden bir başka İzmir ekibi Bornova 1877 ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlı konuk ekip, maça çok hızlı başladı. Aliağa, 5'te Harun Kavaklıdere, 15'te Hasan Kılıç, 24'te Ahmet İlhan Özek ve 38'de Malik Karaahmet'in golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda skorun da etkisiyle oyunda tempo düştü. 71'de Göktuğ Yılmaz, farkı 5'e çıkaran golü attı. 80'de Hakan Demir skoru 6-0 yaptı. Maç bu skorla tamamlandı ve Aliağa FK adını kupada bir üst tura yazdırdı.