Etnospor’a son katılan ülke Fas

FAS'IN Kazablanka kentinde yapılan görüşmede, Fas'ın Dünya Etnospor Birliği üyeliği ve iki taraf arasında geleneksel sporlar alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Fas ile olan işbirliğini, hem buradaki federasyonla üyelik noktasında beraber çalışma hem de spor bakanlığıyla geleneksel sporların geliştirilmesine yönelik bir işbirliği mutabakatının imzalanmasına taşıdıklarını söyledi. Erdoğan, "Şu anda 30 ülkeden üyemiz var. Fas ile 31 ülke olmuş olacak. Bizim şu anda önümüzdeki en büyük çalışma, 4 yılda bir yapmayı planladığımız bir 'Etnosport' adını taşıyacak olan Uluslararası Geleneksel Spor Organizasyonu. İlkini en erken 2027'de yapabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu. Erdoğan, Fas'ın El Cedide kentinde düzenlenen 16. El Cedide At ve Binicilik Fuarı'na da katılarak burada Fas Veliaht Prensi Hasan bin Muhammed ile bir araya geldi. Fuarla ilgili izlenimlerini aktaran Erdoğan, "Dün At ve Binicilik Fuarı etkinliğinde Sayın Veliaht Prens ile çok sıcak bir tanışmamız ve irtibatımız oldu. Bunun da elbette ilişkilerimize olumlu yansıyacağını tahmin ediyorum." dedi.