Muğlaspor doludizgin

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'un yeni ekibi Muğlaspor, lige alışmaya başladı. Üst üste galibiyetler alan yeşil-beyazlılar zirveye yaklaştı. İlk haftayı BAY geçip 1 maçı eksik olan Ege ekibi, sezona Ankaraspor ve Beykoz Anadolu beraberlikleriyle başlamıştı. Ardından Bucaspor 1928 deplasmanından 5-0'lık galibiyetle dönerek ilk galibiyetini alan Muğla, sonraki hafta evinde Kepezspor'u 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Ege ekibi, son hafta İnegölspor deplasmanında da kalesini gole kapattı ve evine 2-0'lık galibiyetle dönerek puanını 11'e yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Eskişehirspor'u 3-0 yenerek tur atlayan Muğla temsilcisi, son 4 maçta rakip kalelere toplam 14 gol bırakırken kalesinde ise hiç gol görmeyerek dikkat çekti.

'DEVAMINI GETİRMELİYİZ'

İNEGÖL galibiyetini değerlendiren teknik direktör Besim Durmuş, iyi işlere imza attıklarını söyledi. Durmuş, "Oyuncularımı kutluyorum. Herkes elinden gelen en iyi mücadeleyi gösteriyor. Bunun devamını getirmek durumundayız. Bu nedenle asla rehavete kapılmadan daha fazla çalışacağız" dedi.