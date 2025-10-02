  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Türkiye Kupası’nda program belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3. eleme turu karşılaşmaları 28, 29 ve 30 Ekim'de oynanacak. Ege Bölgesi'ni temsil eden ekiplerin karşılaşma tarihleri ve oynayacakları statlar şu şekilde: 29 Ekim Çarşamba: 13.30 Aliağa Futbol-Serikspor (Aliağa Atatürk), 13.30 Dersimspor-Fethiyespor (Tunceli Atatürk), 13.30 Muşspor-Menemen FK (Muş Şehir), 18.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs), 30 Ekim Perşembe: 14.45 Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK (Karaelmas Kemal Köksal).

