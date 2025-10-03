İzmirspor’dan Ferhat Çulcuoğlu bombası

BÖLGESEL Amatör Ligi ekiplerinden İzmirspor, profesyonel liglerde yüzlerce maça çıkmış, İzmir'de Göztepe, Menemen FK, Altay, Bucaspor, İzmir Çoruhlu forması giymiş 38 yaşındaki Ferhat Çulcuoğlu'nu transfer etti. Ferhat'ın imza törenine katılan lacivert-beyazlıların başkanı Mustafa Kılıç, "Ferhat sadece kaptanımız değil, İzmirspor'a her kademede hizmet edecek bir gelecek planıdır" dedi. İzmir ekibi ayrıca yaklaşık 1 aydır takımın başında olan teknik direktör Ufuk Ateş'le yollarını ayırdığını açıkladı. Başkan Mustafa Kılıç, en yakın zamanda yeni teknik direktörün belli olacağını ifade etti.