Tire 2021 FK derbiye bileniyor

NESİNE 3.Lig 4. Grup'ta, geçen haftayı Eskişehir Anadolu karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi ile kapatan Tire 2021 FK, gözünü kendi taraftarı önünde oynayacağı İzmir Çoruhlu karşılaşmasına çevirdi. Ligde, 2 galibiyeti, 2 de yenilgisi bulunan sarı kırmızılılar topladığı 6 puanla 8.sırada bulunuyor. Rakibi İzmir Çoruhlu ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile kendine 10.sırada yer buldu. Haftalar ilerledikçe ligin şekillendiğine dikkat çeken teknik direktör Ufuk Uysal, "Eskişehir Anadoluspor önünde iyi oynamamıza rağmen ne yazık ki skor üretemedik. Son derece güçlü takımların yer aldığı grubumuzda ligin üstündeki takımlarla puan farkının açılmasını istemiyoruz. İzmir Çoruhlu maçı bu açıdan kazanmamız gereken bir maç. Oynayacağımız bu önemli karşılaşmada seyircimizin desteğini de arkamıza almak istiyoruz" şeklinde konuştu.