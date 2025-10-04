  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Avrupa’da Türk rüzgarı

Avrupa’da Türk rüzgarı

Devler Ligi’nde G.Saray, Avrupa Ligi’nde Fener ve Konferans Ligi’nde de Samsun haftayı galibiyetle kapatarak 3’te 3 yaptı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Avrupa’da Türk rüzgarı

AVRUPA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde, hafta içinde oynanan maçlara Türk takımları damga vurdu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kazanarak 3'te 3 yaptı. Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci hafta maçında Galatasaray, deplasmanda aldığı farklı E.Frankfurt yenilgisi sonrası sahasında Premier Lig şampiyonu Liverpool'u tek golle devirerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın ardından sezona çalkantılarla başlayan Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde yüzümüzü güldürdü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA