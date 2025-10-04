Avrupa’da Türk rüzgarı

AVRUPA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde, hafta içinde oynanan maçlara Türk takımları damga vurdu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kazanarak 3'te 3 yaptı. Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci hafta maçında Galatasaray, deplasmanda aldığı farklı E.Frankfurt yenilgisi sonrası sahasında Premier Lig şampiyonu Liverpool'u tek golle devirerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın ardından sezona çalkantılarla başlayan Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde yüzümüzü güldürdü.