Berke Özer’den tarihi kurtarışlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında İtalyan ekibi Roma ile Fransız temsilcisi Lille karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0'lık skorla konuk ekip Lille kazanırken Fransız ekibinde forma giyen milli kalecimiz Berke Özer kurtarıylarıyla maça damga vurdu. Lille, 6. dakikada Hakon Haraldsson'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Maçın 85. dakikasında penaltı vuruşu sırasında inanılmaz anlar yaşandı. Artem Dovbyk'in penaltı vuruşunu Berke Özer çıkardı ama hakem, çizgi ihlali nedeniyle penaltıyı tekrarlattı.

MATİAS SOULE DE ATAMADI

ARTEM Dovbyk bir kez daha penaltıda Berke Özer'i geçemedi ama yine çizgi ihlali nedeniyle penaltının tekrarına karar verildi. Bu kez Matias Soule topun başına geçti ancak Berke Özer üçüncü kez penaltıyı kurtardı ve Lille inanılmaz bir sevinç yaşadı. İki dakika içinde üst üste 3 penaltıyı da kurtaran 25 yaşındaki file bekçisinin bu performansı Avrupa'da büyük yankı buldu. Yurtdışı basını Berke için "XXL Berke Özer" manşetlerini attı.